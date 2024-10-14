Продажи планшетов в России выросли на 33%, Xiaomi обогнала Samsung

Продажи планшетов в России продолжают расти, несмотря на экономические трудности. За первые девять месяцев текущего года было продано более двух миллионов устройств на сумму почти 42 миллиарда рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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