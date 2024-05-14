Правоохранительными органами задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ

Ранее задержанный генерал Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках МинобороныМинобороны РФ/ CC BY 4.
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