В центре Астрахани на месте заброшенного пустыря строят спортплощадку

В ноябре прошлого года на пересечении центральных улиц Кирова и Советской в здании, где долгое время располагался офис российской телекоммуникационной компании и ряд магазинов, торжественно открыли корпус Православной гимназии имени священномученика Иосифа, митрополита Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной.
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