Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Ну тогда пусть Израиль подает в суд на Иран из-за действия хамас.  Вот только непонятно почему так озаботилась южная ...МИД: Израиль не б...
  • Александр Пятнистый
    дедушке бидону пора в психушкуPolitico: окружен...
  • олег ворошило
    Дедушке Бидону пора белые тапочки выдать.Politico: окружен...

В Госдепе заявили, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие

В Госдепе заявили, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил в интервью газете Financial Times (FT), что Соединенные Штаты Америки уверены в том, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх