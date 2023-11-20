В Госдепе заявили, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил в интервью газете Financial Times (FT), что Соединенные Штаты Америки уверены в том, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии