Бобруйчанка наехала на ребенка на электросамокате, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура г.Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы, которой инкриминировано причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
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