ФНС России внедрила систему технического учета «СДИ Базис»

В апреле 2026 года ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России начала промышленную эксплуатацию системы, предназначенной для автоматизации учета активов ИТ — вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры.
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