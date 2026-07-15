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Регионы России

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ФНС России внедрила систему технического учета «СДИ Базис»

ФНС России внедрила систему технического учета «СДИ Базис»

В апреле 2026 года ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России начала промышленную эксплуатацию системы, предназначенной для автоматизации учета активов ИТ — вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры.

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