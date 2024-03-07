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Назаров о серии «Салават» – «Трактор»: «Настоящий мужской плей-офф, здорово проявляет себя молодежь. Они – основа будущего страны, все помнят, что Путин анонсировал нацпроект «Молодежь России»

Во вчерашнем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» победил 3:2 и сравнял счет в серии с «Салаватом» (2-2).

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