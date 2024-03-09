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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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44 очка и 9 передач от Д’Анджело Расселла помогли «Лейкерс» справиться с «Милуоки»

44 очка и 9 передач от Д’Анджело Расселла помогли «Лейкерс» справиться с «Милуоки»

Разыгрывающий «Лейкерс» набрал 44 очка, 6 подборов, 9 передач и 1 блок-шот, калифорнийцы победили 123:122.

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