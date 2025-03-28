А чем мы завтра будем воевать?

Вопрос по существу. Сегодня военный мир меняется, да так, что голова идет кругом. Меняются тактические приемы, меняются виды вооружений, общее устаревание идет просто катастрофическими темпами, и сказать, куда мы придем лет через пять, очень сложно.
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