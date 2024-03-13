Кадровую проблему скорой помощи решат выпускники медвузов

Из-за дефицита кадров в бригадах скорой помощи будут работать выпускники медицинских вузов, не отучившиеся в ординатуре по этой специальности или не прошедшие соответствующую профессиональную переподготовку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии