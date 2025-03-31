Россиянам назвали пять уязвимостей мозга

Врач Малышева назвала забывчивость и подверженность стрессам уязвимостями мозга Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в программе «Жить здорово!» на Первом канале пять уязвимостей, которым подвержен человеческий мозг.
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