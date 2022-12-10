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Кристиансен показал Йоханнеса Бо в образе Халка: «Вот каково соревноваться с ним»

Кристиансен показал Йоханнеса Бо в образе Халка: «Вот каково соревноваться с ним»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен сравнил партнера по сборной Йоханнеса Бо с Халком. Сейчас Бо лидирует в общем зачете Кубка мира.

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