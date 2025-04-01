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329 Участников СВО пройдут переподготовку в рамках проекта "Герои НовоСибири"

329 Участников СВО пройдут переподготовку в рамках проекта "Герои НовоСибири"

Более 750 человек подали заявки на участие в проекте "Герои НовоСибири". Среди них 329 участников Специальной военной операции успешно прошли тестирование.

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