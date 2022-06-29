Зеленский пригрозил "наказать" журналистов из России за освещение спецоперации на Украине

Владимир Зеленский от безысходности сделал очередное громкое заявление в адрес России. Президент пообещал "наказать" сотрудников СМИ, которые пишут правдивые новости о ходе военной спецоперации на территории Украины, раскрывая истинные потери ВСУ.
Владимир Зеленский от безысходности сделал очередное громкое заявление в адрес России. Президент пообещал "наказать" сотрудников СМИ, которые пишут правдивые новости о ходе военной спецоперации на территории Украины, раскрывая истинные потери ВСУ.
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