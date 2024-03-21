D рамках проведения антинаркотической межведомственной акции ´Вместе против наркотиков´ в общежитии колледжа состоялась беседа инспектора ИДН с учащимися об ответственности за сбыт, хранение и распространение наркотических средств, психотропных веществ.
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