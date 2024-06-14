Погибшего 81 год назад солдата Великой Отечественной войны похоронили в Новосибирске

Останки уроженца Новосибирской области нашли под Новгородом.В четверг, 13 июня, на Заельцовском кладбище Новосибирска с почестями захоронили останки военнослужащего, погибшего 81 год назад во время Великой Отечественной войны.
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