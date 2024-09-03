Пять бригад ВСУ южнее Покровска попали под угрозу окружения – Forbes

Forbes пишет, что сотни украинских военных могут попасть в окружение южнее Покровска. «Мощная российская группировка, потенциально насчитывающая десятки тысяч военных, обошла украинскую группировку, которая удерживает линию между селом Мемрик и рекой Волча.
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