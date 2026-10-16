В Севастополе проходят мероприятия к 172-й годовщине гибели вице-адмирала Владимира Корнилова.В Севастополе проходят мероприятия к 172-й годовщине гибели вице-адмирала Владимира Корнилова.
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