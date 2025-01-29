Планы Дональда Трампа на Гренландию: «судетский» синдром XXI века

В недавнем интервью Welt am Sonntag шеф военного комитета Европейского союза, австрийский генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии, покамест входящей в состав Датского королевства на правах широкой автономии: «Это было бы сильным сигналом и могло бы содействовать стабилизации в регионе».