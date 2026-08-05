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Царьград

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Путин увеличил численность армии России до 2,4 млн человек

Путин увеличил численность армии России до 2,4 млн человек

Президент России Владимир Путин увеличил численность армии до 2 426 130 человек. Генерал армии заявил, что дополнительное увеличение до 27 тысяч военно-строительных подразделений займется восстановлением инфраструктуры в освобождённых населённых пунктах по всей России.

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