Покупка автомобиля для повседневного использования требует оценки сразу нескольких параметров. Машина должна подходить для движения по загруженным улицам, обеспечивать достаточно места для пассажиров и справляться с продолжительными загородными маршрутами.
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