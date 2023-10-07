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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В США считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Страна Лжецов в своём репертуаре: они сами не ратифицировали этот договор, а наш выход из ДВЗЯИ считают чем-то ужасным. Господа Лжецы, начните с себя и покажите всему миру хоть один достойный пример.
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