В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В США считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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