Великобритания готовится к возможной победе Трампа на президентских выборах в США

Великобритания начала готовиться к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Согласно информации газеты The i, Министерство иностранных дел страны собирает специальное досье, где отражена позиция республиканца по ключевым международным вопросам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Китаем.