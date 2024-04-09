Киркоров назвал Пугачеву бабушкой, а потом исправил на "подругу"

В последнем выпуске комедийного шоу "Звезды" на НТВ, где знаменитости соревнуются за звание самой забавной звезды, певец Филипп Киркоров развеселил судей, назвав свою бывшую жену Аллу Пугачеву "бабушкой".
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