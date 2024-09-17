Канбан-доска и диаграмма Ганта: как выбрать инструмент для управления проектами в российских реалиях

Канбан-доска — гибкий и наглядный способ управлять задачами Принципы канбан-досок Канбан-доска — это простой и эффективный инструмент для управления задачами, помогает команде работать прозрачно и продуктивно.
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