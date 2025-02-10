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Царьград

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Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре. Что известно о пострадавших?

Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре. Что известно о пострадавших?

В Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника поврежден жилой комплекс "Центральный", однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

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