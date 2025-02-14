Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут

На сегодняшний день из информационной повестки дня в Беларуси тема президентских выборов практически исчезла (хотя поздравления Александру Лукашенко продолжают приходить, например, как от президента Грузии Михаила Кавелашвили – 12 февраля).
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