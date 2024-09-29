Великаны на службе Петра Великого? Кто жил в хоромах с 6-метровыми потолками

Фактов о существовании людей гигантского роста более чем достаточно, однако наука всё отрицает Иван Рыбин На фото: обнаруженный двухметровый меч при раскопках 1600-летнего захоронения в Японии (Фото: AsPJT/Wikimedia Commons) Великаны есть в мифах и легендах всех стран и народов, то есть «это же явно неспроста».