Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Великаны на службе Петра Великого? Кто жил в хоромах с 6-метровыми потолками

Великаны на службе Петра Великого? Кто жил в хоромах с 6-метровыми потолками

Фактов о существовании людей гигантского роста более чем достаточно, однако наука всё отрицает Иван Рыбин На фото: обнаруженный двухметровый меч при раскопках 1600-летнего захоронения в Японии (Фото: AsPJT/Wikimedia Commons) Великаны есть в мифах и легендах всех стран и народов, то есть «это же явно неспроста».

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