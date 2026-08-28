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8 главных дорам лета 2026 года: от офисных ромкомов до мрачных триллеров Netflix

8 главных дорам лета 2026 года: от офисных ромкомов до мрачных триллеров Netflix

Летний телесезон 2026 года выдался для фанатов корейских сериалов действительно насыщенным. Южнокорейские телеканалы и мировые стриминговые платформы выкатили контрастную линейку премьер: лёгкие офисные комедии и музыкальные драмы соседствуют здесь с социальной сатирой и психологическими триллерами.

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