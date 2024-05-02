Открываются новые направления для пассажиров из Молдовы

В аэропорту Кишинева начала работать новая немецкая компания, выполняющая рейсы low-cost. В посте в социальных сетях представители аэропорта сообщают, что первый самолет Eurowings, который будет выполнять рейсы из Молдовы, сегодня получил свое «крещение».