Открываются новые направления для пассажиров из Молдовы

В аэропорту Кишинева начала работать новая немецкая компания, выполняющая рейсы low-cost. В посте в социальных сетях представители аэропорта сообщают, что первый самолет Eurowings, который будет выполнять рейсы из Молдовы, сегодня получил свое «крещение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии