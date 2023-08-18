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Саид Сапаров о возможном бое Усман – Рахмонов: «Камару этот бой ничего не принесет»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров о возможном бое Шавката Рахмонова и Камару Усманом: «Вижу, что Усман не горит желанием драться против молодого и голодного Шавката, который хочет всех снести, съесть.

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