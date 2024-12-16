Песня двух юных россиянок завирусилась в TikTok и стала мировым хитом

Песня двух российских девочек завирусилась в соцсети TikTok и стала мировым хитом.Трек «Сигма Бой», написанный автором саундтрека «Лунтика» и рокером Серафимом Сидориным (известный также как МУККА), возглавил мировой чарт Spotify.