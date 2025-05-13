Европейцы требуют американский зонтик для войны с Россией

Европейские страны не отправят на Украину свои регулярные войска, пока США не дадут на это добро. Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».