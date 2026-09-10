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Регионы России

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Жоау Силва стал игроком «Оренбурга» на правах свободного агента

Жоау Силва стал игроком «Оренбурга» на правах свободного агента

Футбольный клуб «Оренбург» подписал контракт с 27-летним португальским защитником Жоау Силвой, который присоединился к команде на правах свободного агента.

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