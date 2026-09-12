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ФедералПресс

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Последствия атаки БПЛА в Самарской области: повреждены дома, есть пострадавшие

Последствия атаки БПЛА в Самарской области: повреждены дома, есть пострадавшие

САМАРА, 12 сентября, ФедералПресс. Самарская область в очередной раз столкнулась с массированной атакой вражеских беспилотников.

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