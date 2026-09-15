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Россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды в октябре

Россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды в октябре

Наблюдать поток можно будет и в Архангельской области, лучше всего — за городом и после полуночи.Пик метеорного потока Ориониды в 2026 году придется на 21 октября.

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