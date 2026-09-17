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Конченая мразота, гнида! – укро-наци в ярости из-за повреждения памятника головорезам УПА в Польше

Конченая мразота, гнида! – укро-наци в ярости из-за повреждения памятника головорезам УПА в Польше

Депутат Европарламента от Польши, лидер партии «Конфедерация» Гжегож Браун «надругался» над государственным символом Украины и могилой боевиков УПА (запрещена в РФ), разбив кувалдой памятник, установленный в селе Белосток в Люблинском воеводстве.

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