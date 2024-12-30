Водителей предупредили о работе мобильных камер на дамбе

Они будут работать с 30 декабря по 5 января Дирекция Комплекса защитных сооружения информирует водителей о работе передвижных комплексов фиксации превышения скорости на КАД в период с 30 декабря по 5 января.
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