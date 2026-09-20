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«Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив 5 шайб от «Барыса»

Сенсацией завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ярославле, где действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел разгромное поражение от «Барыса».

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