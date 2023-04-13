CNBC узнала о планах Евросоюза принять новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовится к принятию нового пакета антироссийских санкций, который станет уже 11-м. Об этом сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.