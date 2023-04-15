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Генетик рассказал, кому лучше никогда не пробовать алкоголь

Генетик рассказал, кому лучше никогда не пробовать алкоголь

Сотрудник Национального центра генетических исследований Инна Холяндра назвала категорию россиян, которым никогда не нужно пробовать алкоголь.

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