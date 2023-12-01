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МО: увеличение численности ВС реализуется за счет желающих служить по контракту

МО: увеличение численности ВС реализуется за счет желающих служить по контракту

Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России будет увеличена почти на 170 тыс. человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован в пятницу, 1 декабря, на сайте Кремля.

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