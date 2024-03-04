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Свиные рёбрышки в аджике в духовке

Свиные рёбрышки в аджике в духовке

Хочу предложить вам замечательный рецепт приготовления в духовке свиных рёбрышек в аджике. Рёбрышки получаются просто шикарными - необыкновенно вкусными, ароматными и очень-очень нежными, прямо тающими во рту.

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