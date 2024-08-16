Колесов пообещал потепление после дождей

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что первая половина августа в Санкт-Петербурге запомнилась не только частыми дождями, но и солнечными днями, хотя количество выпавших осадков побило многолетние рекорды.
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