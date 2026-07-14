Россиянам рассказали, как поступить, если в турецком ресторане принесли завышенный чек

По турецкому законодательству все заведения общественного питания обязаны указывать цены в меню Туристам, отдыхающим в Турции, перед посещением кафе и ресторанов стоит внимательно проверять наличие цен в меню и при возможности фотографировать его.
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