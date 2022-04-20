Василевский пропустил 4 шайбы в матче с «Детройтом». У него 5 поражений и замена в последних 6 играх

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы в матче с «Детройтом», продлив серию без побед. Российский вратарь «Тампы» отразил 27 бросков по своим воротам из 31.
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