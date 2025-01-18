Мэрия Долгопрудного выдала мигрантке жилищный сертификат на сумму в почти 4 млн рублей, но ситуация сомнительная и может быть мошенничеством.
Получившую 4 млн рублей на жилье под Москвой мигрантку подозревают в мошенничестве
Комментарии
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Игорь Васиков
Схема полюбому местных корупционных чиновников. И таких похожих решений можно будет найти огромное колличество.
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20 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17 час.
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