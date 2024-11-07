ABC News: Маск встретился с командой по переходу власти в США

Американский миллиардер Илон Маск, ставший главным спонсором предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, вместе с политиком Робертом Кеннеди-младшим принял участие во встречах с командой, занимающейся переходом власти от нынешней администрации Белого дома к следующей.
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