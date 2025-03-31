Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

"США получили сигнал по закрытым каналам: ядерная опасность": Русских хотят лишить наступления, Одесса станет угрозой – эксперт

"США получили сигнал по закрытым каналам: ядерная опасность": Русских хотят лишить наступления, Одесса станет угрозой – эксперт

Если удастся добиться ограничения взаимных ударов ракетами, то следующим шагом может быть полное прекращение боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх