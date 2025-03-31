"США получили сигнал по закрытым каналам: ядерная опасность": Русских хотят лишить наступления, Одесса станет угрозой – эксперт

Если удастся добиться ограничения взаимных ударов ракетами, то следующим шагом может быть полное прекращение боевых действий.
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