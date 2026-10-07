Аргументы недели
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Аргументы недели

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Учиться, развиваться, отдыхать

Учиться, развиваться, отдыхать

В поле зрения народных избранников — широкий круг объектов, образовательных, спортивных, культурных… Что-то строится, что-то ремонтируется, что-то проектируется.

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